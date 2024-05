Tras saber que la Audiencia de Madrid avala investigar a Begoña Gómez pero ve "conjeturas" en la denuncia, el periodista Antonio Ruíz Valdivia, corresponsal político de InfoLibre, insiste en lo "raro" y lo "anómalo" de toda esta instrucción.

Una de las cosas que llama la atención es que "el propio juez Peinado se ha saltado su secreto de sumario, tal como hemos conocido en la providencia, dando vía hacia Vox que se presenta como acusación popular" o que "si la llama (a Begoña Gómez) como investigada en todo el sumario, no la haya llamado aún a declarar". "Son cosas anómalas", sostiene el periodista.

Sobre la actitud del PP en este caso, "hemos visto como ha llamado corrupta a la Moncloa, cuando el PP no ha ido siquiera a los juzgados sino que se está escudando en una denuncia puesta por Manos Limpias, un grupo ultra liderado por una persona adoradora del franquismo. Y no solo no ha ido a los juzgados sino que tiene la mayoría absoluta en el Senado y no ha llamado al presidente del gobierno", añade Valdivia. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.