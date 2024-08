Si todo va según lo esperado, Salvador Illa podría ser investido como president de la Generalitat este jueves 8 de agosto. Ya cuenta con los apoyos de los Comunes y Esquerra Republicana, pero una posible llegada y detención de Carles Puigdemont y la consecuente amenaza de Junts de boicotear el pleno de investidura podría alterar el proceso.

El periodista Juanma Romero cree que es posible que la llegada del expresident puede hacer que se retrase la investidura de Illa, pero en ningún caso la impedirá: "La elección de Illa es imparable, se produzca este jueves o se retrase algo más. Es el carpetazo al 'Procés'".

"A Puigdemont lo único que le queda es el espectáculo. Es su última bala antes de verse retirado por la política", añade el colaborador de Al Rojo Vivo.

Romero sostiene que Puigdemont pretende arrebatarle el protagonismo a Illa para que no se hable de su llegada a la presidencia de la Generalitat. "El protagonista es Illa con su plan de Gobierno y su modelo de financiación y no una figura del pasado como es Puigdemont, que se agarra a esto para no irse como prometió en mayo", concluye.