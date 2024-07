Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llevado al Congreso su plan de regeneración democrática para combatir con instrumentos legales la desinformación y la financiación con fondos públicos de aquellos medios de comunicación que publiquen informaciones falsas.

Ignacio Cembrero ha explicado que el primer escollo que va a tener Sánchez para hacer efectivo este plan es conseguir el apoyo de sus socios de investidura.

"Si de verdad Sánchez quiere llevar esto a cabo, el principal problema lo va a tener con los partidos catalanes. En Cataluña es donde más subvencionada está la prensa", ha dicho Cembrero.

El periodista tampoco concuerda con el líder socialista en que las instituciones españolas sean un ejemplo de transparencia: "No estoy de acuerdo con el presidente en que España tiene un Gobierno muy abierto y transparente. Esta es una de las democracias más opacas del mundo. Falta mucha información pública".

Buena prueba de ello es la ausencia de sanciones por incumplir la ley de Transparencia. "La ley de Transparencia en España no lleva régimen sancionador, es decir, quien no acata las instrucciones del Consejo de Transparencia no puede ser sancionado. Esto es algo atípico en el mundo democrático", ha dicho Cembrero para concluir.