El Gobierno insiste en afirmar que la salida de la crisis está cada vez más próxima. Tras los mensajes optimistas de los ministros Montoro y De Guindos, es el presidente del Gobierno el que afirma que "hemos dejado atrás la recesión". Sin embargo, Rajoy sigue mostrándose cauto a la hora de hablar de empleo. Entonces, ¿para cuándo la creación de empleo? ¿Cuándo dejará España de destruir puestos de trabajo?

El economista y gestor de fondos, Daniel Lacalle, asegura que los mensajes optimistas del ministro Montoro no son más que "mensajes políticos". Lacalle insiste en que "sí es cierto que las cifras empiezan a ser mejores, bastante mejores". El economista sostiene que hay ciertos "apuntes económicos", que pese a ser positivos, distan mucho de la economía real.

Lacalle afirma que "en España se va a crear empleo entre 2014 y 2015". El economista sostiene que se crearán cerca de 500.000 puestos de trabajo, "si no se crean condiciones opresoras al capital a través de impuestos". No obstante, Ernesto Ekazier considera que se seguirá destruyendo empleo en España. "Hasta que no crezcamos más de un 1,5%, seguiremos destruyendo empleo en España".