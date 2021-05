El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha protagonizado un polémico análisis este miércoles tras los resultados de las elecciones madrileñas del 4M, en el que se ha reafirmado en unas declaraciones que ya dio y en las que aseguraba que los que votan a la derecha cobrando menos de 900 euros son "gilipollas".

"¿Cuál es el problema de esa frase?", ha expresado en una entrevista con la Cadena Ser, en la que añade: "¿Qué pasa, que los que ganan 500 euros y votan a la derecha son Einstein? Es un clásico".

Además de este mensaje, Monedero también ha entrado a valorar las claves de la derrota de la izquierda, y pone el foco en el "odio" que se ha extendido en Madrid: "Con estos resultados la democracia ha amanecido muy golpeada en Madrid. Ha primado el odio, ese populismo de derechas que necesita odiar. Ha primado la irresponsabilidad... tengo la sensación de que el PP de Madrid muy escorado a la extrema derecha y que existe el riesgo de que se nos incendie el país", espeta.

También ha reservado algunas palabras para la figura de Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos: "La lectura que se hace es que no es nada sencillo pelear contra el aparato del Estado de este país. Estar en el Gobierno no es estar en el poder. Pablo Iglesias se presenta a las elecciones y hay periodistas que se atreven al llamarle fascista", explica, y añade: "No veo estos ataques (en referencia a Iglesias) desde los ataques a Azaña en la II República".

Junto con eso, Monedero también ha lanzado su opinión sobre la victoria de Mónica García, de Más Madrid, en el bloque de la izquierda: "Mónica García ha sacado un mejor resultado que Errejón. Es una victoria de lo que hicimos en el 15M, y ha recibido un trato amable porque ha debilitado a Iglesias". Así, el cofundador de Podemos concluye: "Si se convierte en un factor de peligro, empezarán a dispararle de forma inclemente".