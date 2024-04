La periodista Pilar Velasco analiza el por qué cree que el PP ha llamado a declarar en el Senado, en la comisión de investigación, por el ' caso Koldo' a Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados y ex presidenta de Baleares. A ella, se sumará también Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y ex presidente de Canarias.

"Sirve sobre todo para hacer política y confrontación política. Porque ¿a quién ha anunciado el PP que va a llamar primero a declarar por el caso?", pregunta la periodista. A la tercera institución del Estado que es Armengol y no al ex ministro Ábalos o a su ex asesor Koldo García, que es como se llama el caso.

Pese a todo, a quien quiere ver el PP a a Armengol, insiste, porque "llamar a Armengol supone un conflicto institucional sin precedentes: llamar a la presidenta del Congreso por parte de la presidente del Senado", explica Velasco. En el video podemos ver al completo el análisis de la periodista en Al Rojo Vivo.