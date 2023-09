El periodista Sergi Sol, uno de los mayores expertos en política catalana asegura "estamos bastante cerca" de conseguir un gobierno progresista, con el "sí" de los 7 diputados de Junts.

No quiere dar nada por hecho, asegura, pero "lo cierto es que hay una certeza que no había antes que no había antes y es que Puigdemont quiere pactar, está deseando llegar a un acuerdo", asegura el periodista.

El gran problema de Puigdemont -añade- es como cuenta a toda esa gente que estaba diciendo que se iba a Madrid a desestabilizar el gobierno, que se iba a provocar el caos... Cómo les cuenta ahora que va a hacer el mismo papel de ERC, con la ventaja única de que tiene el camino despejado y que ERC no le va a tirar piedras".