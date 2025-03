Pérez-Royo explica los detalles de la posición de la izquierda sobre el gasto en Defensa: "Para Sánchez es incómodo"

Ante la polémica que sigue rodeando el aumento del gasto en defensa, el catedrático ha señalado que Pedro Sánchez no lo tiene fácil, ya que gobierna en coalición y "no todos tienen la misma sensibilidad respecto a este tema".

En Al Rojo Vivo se ha debatido sobre el aumento del gasto en defensa hasta alcanzar el 2% del PIB en 2029, un asunto espinoso dentro del Gobierno de coalición.

El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez-Royo ha sido claro: "No es un debate cómodo para la izquierda en España". A su juicio, "dentro del PSOE puede haber matices, pero en la izquierda a su izquierda hay diferencias significativas".

Además, ha señalado que Pedro Sánchez no la tiene fácil: "El presidente está incómodo porque su mayoría parlamentaria no comparte una posición unificada en materia de defensa", y argumenta que "no todos tienen la misma sensibilidad respecto a este tema".