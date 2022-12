La OCDE prevé que el desempleo superará el 28% en España en 2014. La OCDE corrigió a la baja sus previsiones sobre la economía española para este año y el próximo. Antonio Miguel Carmona no ve sorprendentes estos datos. "Las consecuencias de la política económica del Gobierno de Rajoy nos están llevando a esta situación. Están cavando y cavando en el mismo agujero", señala Carmona. "Montoro, gran catedrático y pésimo ministro, se tiene que estar volviendo loco en estos momentos".

Además, Antonio Miguel Carmona teme las recomendaciones que Bruselas le haga a España. Una preocupación que también comparte Pérez Henares. "Empiezo a estar harto de Bruselas. Mi propuesta sería hacerle un ERE a Bruselas. Contra el vicio de pedir de Bruselas, puede estar la virtud de no dar", explica Pérez Henares.

La Comisión Europea emitirá su veredicto sobre los planes de reformas y ajustes del Gobierno español y le impondrá una serie de deberes a cambio de los dos años de margen que le dará para reducir el déficit.

Salomé García cree que hasta el momento se ha insistido en medidas que no han dado resultado. "No parece que las gente de Bruselas tenga muchas más ideas que las que están intentando poner en marcha". La periodista tiene "esperanza" en el punto en común que España está intentando buscar en Francia de cara al empleo juvenil. "Los que aplaudían las ideas nefastas de Bruselas, ahora empiezan a darse cuenta de que esto no funciona".