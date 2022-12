El nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha explicado en 'Al Rojo Vivo' que ha pedido hacer pública las declaraciones de bienes y patrimonio a los miembros de su Ejecutiva como medida de transparencia.



Respecto a Podemos, Sánchez ha mostrado su preocupación "por los más débiles y por su desprotección" y ha subrayado la importancia de "ser escrupulosos con las propuestas para no quebrar expectativas".



En este sentido, Sánchez ha recordado que en su discurso explicó que "al no pagar la deuda, quien sufre las consecuencias de una decisión de ese calado no es el directivo de una corporación, sino el trabajador que cobra 600 euros en la corporación". Por eso, ha insitido en "defender de verdad a quienes sufren la crisis" y ha añadido: "No vamos a hacer demagogia ni populismo ni quebrar la expectativa de la gente".