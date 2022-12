Esta es la reacción de Esther Palomera, al asegurar que las palabras de López son “inesperadas hasta para la propia ejecutiva del Partido Socialista, que durante la reunión del lunes defendía la tesis contraria”.

“A Pachi Vázquez le habían dicho que no, pero la negativa no era para las primarias, ellos no querían que la ejecutiva regional decidiera algo que había negado el congreso federal. Se trata de una rectificación que busca apaciguar los conatos de rebelión interna que hay en el PSOE”, explica la periodista.

“Además creo que puede haber trampa en esta decisión, porque si plantean ahora unas primarias para la elección de secretario general y esta decisión la tomará la conferencia política de octubre, el siguiente paso puede ser: no celebramos primarias para elegir candidato del Gobierno porque ya hemos elegido secretario general”, opina la periodista de La Razón.

“Creo recordar que hay declaraciones de Griñán contrarias a este sistema, argumentándolo desde un punto de vista técnico y de legitimidad”, revela Palomeras.