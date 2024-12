Pablo Montesinos: "Feijóo dice Sánchez ha perdido el control y que no puede augurar que al año que viene no haya elecciones generales"

Dentro de la cúpula del PP se empieza a trasladar la idea de que Pedro Sánchez no controla la situación política. "Lo dijo ayer mismo el propio Alberto Núñez Feijóo en una copa de navidad con trabajadores de Génova 13. El líder del PP cree que Sánchez ha perdido por completo el control político y judicial", afirma Pablo Montesinos, periodista y adjunto a la directora de Artículo 14.

No solo se refería a la sucesión de las declaraciones de esta semana por el caso Koldo y por la de su mujer Begoña Gómez, sino también por el pulso que Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, le está lanzado a Pedro Sánchez con esa amenaza de cuestión de confianza.

"Feijoo dice que Sánchez ha perdido el control y que en consecuencia él no puede augurar que el año que viene no haya elecciones generales. Dice que él no puede apostar si las hay o no, pero que Pedro Sánchez tampoco, porque ya no controla la situación política ni judicial", apunta Montesinos. En el vídeo, al completo su intervención.