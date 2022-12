ASEGURA QUE "HAY MUCHA IRA EN ESTE DEBATE"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, asegura en Al Rojo Vivo que la situación catalana "no es cuestión de blanco o negro": "Cuando veo imágenes despidiendo a los guardias civiles al grito de 'a por ellos' se me ponen los pelos de punta, igual que cuando califican la 'Diada del sí', ¿qué pasa, que los del 'no' ya no son catalanes?, me horrorizan ambas imágenes".