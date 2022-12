El ministerio de Sanidad insiste en negar la existencia del nuevo copago farmacéutico hospitalario, que ya se ha puesto en marcha en Ceuta y Melilla. José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, sostiene que hay un nuevo copago, "aunque el Gobierno pretenda disfrazar la realidad con una nueva mentira".

Olmos tacha a Ana Mato como la peor ministra de Sanidad en toda la democracia española. "No está haciendo su labor, no está protegiendo a los ciudadanos. La economía no puede traspasar la línea roja de afectar a la salud de los ciudadanos".

El portavoz de Sanidad del PSOE afirma que en España hay ciudadanos que a final de mes no pueden sacar los medicamentos de las farmacias por razones económicas. "Pagar 8 euros, supone la compra de dos pollos asados para la economía de muchas familias. Todo esto es también responsabilidad de la ministra de Sanidad".

José Martínez Olmos insiste en que Mato ha impuesto el copago en una lista de fármacos hospitalarios que antes se dispensaban de manera gratuita. "Todo esto deteriora la imagen del sistema. No es casualidad que los ciudadanos señalen en las encuestas por primera vez la sanidad pública como uno de los problemas que más le preocupan".