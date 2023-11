El pasado 23 de noviembre tres niños fueron apuñalados en Dublín, corriéndose después el bulo de que había sido una persona de origen argelino. Tras ello, se convocaron varias manifestaciones en contra del mundo árabe, por parte de grupos de ultraderecha, y todo degeneró en una gran violencia y actos vandálicos que acabó con un total de 34 personas detenidas.

Tomando como ejemplo este suceso, donde la violencia corrió por las calles de Dublín por "culpa" de un bulo, Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) ha querido visibilizar un problema que supone "una de las grandes asignaturas pendientes de la UE".

Así sostiene el experto que "la política de migración y asilo de la UE no está funcionando y que es ésta una de las grandes asignaturas pendientes en la medida de que no se está dando una respuesta adecuada a una globalización que hace que el moverse de un país a otro sea un rasgo de la vida actual; y sin embargo, dentro de la UE están germinando propuestas antiinmigración que no se van a frenar con en ningún caso con medidas policiales ni represivas, que es el sesgo de la política que estamos siguiendo en general los 27 países de la UE".