Trump celebra su victoria a ritmo de The Rolling Stones pese a que vetaron su música en sus mítines

UNA DE LAS ANÉCDOTAS DE LA JORNADA

El nuevo presidente de EEUU celebró su victoria a ritmo de Rolling Stones, uno de los grupos que vetó su música en sus mítines. El republicano eligió la canción 'you can't always get what you want' (no siempre puedes tener lo que quieres), lo que se interpreta como un mensaje a los demócratas.