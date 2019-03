Osama, el refugiado sirio zancadilleado por una reportera: "Europa debe organizar la recepción de los refugiados"

PIDE A LOS LÍDERES EUROPEOS QUE SOLUCIONEN LA SITUACIÓN

Osama quiere dejar claro que "si hubiera otra alternativa no realizaríamos estos viajes, pero no hay medios suficientes para poder vivir". El refugiado pide a los líderes europeos que organicen la recepción de los refugiados y encontrar un modo para que no viajen de una manera tan peligrosa, por que "si no fuera por la guerra, no habría un habitante sirio que viajara a Europa, a no ser que fuera para trabajar".