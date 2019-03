Miguel Urbán: "Syriza no habla de salirse del euro sino de cambiar las reglas de juego"

EL MIEDO A SYRIZA, ¿ES FUNDADO?

Miguel Urbán, cofundador de Podemos, cree que la decisión de mantenerse en el euro es de los europeos, no de Merkel y la Troika. No obstante, Urbán recuerda que Syriza nunca ha hablado de salirse del euro, sino de cambiar y renegociar las reglas del juego. "No se quiere hablar de quita de deuda y se dice que es una fantasía, pero es algo que ya está pasando", apunta.