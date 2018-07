El ‘mea culpa’ de Nick Clegg

El viceprimer ministro británico, Nick Clegg, ha lanzado un vídeo de disculpas por no haber podido cumplir algunas de las promesas que hizo el partido liberal en campaña electoral y haciendo hincapié en no poder votar contra el aumento de las tasas universitarias. Clegg, reconoce que “fue un error prometer antes de las elecciones que iban a votar en contra de cualquier aumento de tasas ya que no se puede prometer sobre algo que no estés totalmente seguro”.

Otro de los políticos que ha pedido disculpas es el Presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera que ha reconocido que “la situación actual no permite huidas y se están tomando medidas duras que a todos nos duele tener que tomarlas así que es bueno pedir disculpas y perdón”.