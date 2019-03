Manu Marlasca: "Bretón ha llegado al juicio con un guión muy cuidado"

Manu Marlasca, jefe de Investigación de laSexta Noticias, ha seguido desde Córdoba la declaración de José Bretón en el juicio. Bretón, que ha llegado a la Audiencia Provincial de Córdoba con un "cuidado guión", habla permanentemente en presente de sus hijos. "Alternaba su mirada entre el fiscal y los miembros del jurado en una cuidadosa puesta en escena. Ha explicado que es un padre entregado al cuidado de sus hijos".

En algunos momentos de la declaración, su voz se ha quebrado al hablar de los pequeños Ruth y José. La fiscal ha intentado en todo momento demoler y acabar con la versión de Bretón. Insiste en que sus hijos se perdieron el 8 de octubre en el parque Cruz Conde. "Mis hijos no me temen, me adoran; y yo les quiero con locura", ha señalado Bretón.

Marlasca señala que Bretón ha llegado al juicio "con la lección bien aprendida". El periodista explica cómo Bretón se dirige a los miembros del jurado en los puntos más emotivos de su declaración. "Continúa con el guión que elaboró el 8 de octubre".