Un informe de la revista 'The New England Journal of Medicine' arroja luz sobre los síntomas más comunes que los pacientes presentan cuando padecen el coronavirus. Se trata de un estudio realizado a 1.099 pacientes hospitalizados en 30 provincias de China.

Los dos síntomas que más de la mitad de los ingresados por coronavirus presentan son la fiebre (89%) y la tos (68%). La fatiga (38%) y la producción de esputo (34%) son otros de los síntomas más repetidos, pero en menor medida.

Los investigadores cuentan que la diversidad de los síntomas hacen que se trate de un diagnóstico complicado de llevar a cabo. Si hay un síntoma que es común en la mayoría de los infectados por coronavirus, ese es la dificultad respiratoria.

Se trata del único síntoma que ha mostrado un valor predictivo, mostrándose en un 15% de casos leves, en un 38% de casos graves y en un 54% de los casos que requieren ingreso en la UCI.

El estudio confirma que el tabaquismo agrava el riesgo de sufrir coronavirus. Un 26% de los pacientes que ingresaron en la UCI eran fumadores, siendo un 13% del total.

Estos son los síntomas más comunes del coronavirus, por orden de incidencia: