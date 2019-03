El juez investiga si hay nexo de unión entre Aguirre, González y la trama Púnica

EL CERCO SOBRE AGUIRRE SE ESTRECHA

Se estrecha el cerco judicial sobre Esperanza Aguirre, que se encuentra en el punto de mira de unas investigaciones que no dejan de avanzar. No obstante, no sólo se sospecha de ella, sino también de Ignacio González. Ahora, el juez busca el nexo de Aguirre y González con la red Púnica según ha publicado el País.