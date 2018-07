Jiménez: "Bárcenas tenía este papel para su control personal, no es la contabilidad A del PP"

Ferreras pregunta al responsable de esta exclusiva si "estos papeles proceden del arsenal Bárcenas", y Miguel Jiménez, jefe de Economía del diario El País, lo corrobora.

"Es la contabilidad B de Bárcenas. Es la contabilidad manuscrita que llevaba el tesorero del PP, donde había pocos apuntes pero muy selectos. Había por un lado entradas de donativos de empresas y empresarios vinculados a la trama Gürtel y por otro salidas donde quedaban reflejadas las entregas a los miembros de la cúpula del PP. Era una contabilidad de trazo grueso manuscrita por Bárcenas, estos papeles tienen la apariencia de una caja paralela", explica Jiménez.

"Creemos que esta es la contabilidad que Bárcenas llevaba con anotaciones de dinero en efectivo. Todo era movimiento en efectivo, movimientos de caja que los reflejaba él. Eran comisiones o donaciones pero no tenemos establecida que haya una causalidad. Los que aparecen como donantes niegan ese supuesto. Los movimientos de caja tienen esa ventaja, no se pueden probar y no queda huella de ellos. Este es un papel que se llevaba para su control personal, obviamente no es la contabilidad oficial del partido", afirma el periodista de 'El País'.