Ferreras se emociona al dedicar el premio a Mejor Periodista a su familia: "Ellos me completan, me hacen temblar"

LA APM PREMIA LA LABOR DE FERRERAS AL FRENTE DE ARV

La Asociación de la Prensa de Madrid ha reconocido la labor de laSexta dando el premio al Mejor Periodista de 2017 a Antonio García Ferreras. El director de Al Rojo Vivo se ha emocionado al dedicárselo a su familia: "Se llaman Simón, Carlota y Ana, ellos me completan, me hacen humilde y me hacen temblar. Esa es una sensación que es difícilmente descriptible para un periodista".