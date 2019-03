Felipe González, sobre la prisión permanente en 1995: "No se pueden aprovechar momentos de dolor para tener mayor impacto en la opinión pública"

EL DEBATE SE REMONTA A HACE MÁS DE 20 AÑOS

El expresidente del Gobierno Felipe González ya debatía con José María Aznar en 1995 sobre la prisión permanente revisable, que en su opinión no es constitucional y afirmando que no se debe legislar sobre ella guiado por el sentimiento. El exlíder popular, por su parte, decía que los terroristas acabarían en la cárcel, de donde "no tienen que salir".