Escolar: "Lo normal es que el Gobierno no haga nada en casos como el de los montañeros"

CREE QUE HAY "COSAS HASTA DE CHISTE" COMO LA CAMINATA DEL RESCATADO

El superviviente del accidente en Marruecos hizo un relato durísimo de los hechos en el que, para Ignacio Escolar, queda bastante clara "la negligencia de los gendarmes de Marruecos". "Probablemente muere de hipotermia no ahogado", afirma el periodista sobre el fallecido José Antonio Martínez. Escolar considera que el Gobierno no sólo no lo ha hecho mal en este caso, sino que lo habitual suele ser "no hacer nada".