"Es una chorrada, no se hizo a martillazos": así defiende Marhuenda el 'formateo' de los ordenadores del PP

RAJOY DECLARA EN EL JUICIO GÜRTEL

"Mi perra 'Lolita' es de Pacma", afirma Francisco Marhuenda, que no entiende por qué a Rajoy no se le da la presunción de inocencia en la trama Gürtel. "Es una chorrada lo de que se destrozaron a martillazos los ordenadores del PP, no es verdad. No se hizo a martillazos", apunta.