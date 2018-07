Bruselas augura que España no cumplirá con el objetivo del déficit del 6,3% por las cuentas de la Seguridad Social. No obstante, Rehn ha asegurado que no pedirá más medidas de ajuste a España. Según Ernesto Ekaizer, España estará en torno al 9,3% de déficit incluyendo las ayudas financieras. "Es evidente que no se va a cumplir con el objetivo de déficit". La mala noticia es que será este año cuando se empiecen a sentir todas la medidas adoptadas, según sostiene Ekaizer.

Sin embargo, De Guindos sostiene que los datos de déficit público será positivos. "España no necesitará hacer ningún esfuerzo adicional durante el año 2013".