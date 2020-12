Corría el año 1992 cuando el ahora rey emérito mostraba su ejemplaridad fiscal en una entrevista con la periodista británica Seline Scott. Juan Carlos I, que se encuentra envuelto en diversos escándalos, presumía entonces de pagar a Hacienda "como cualquier otro español".

"¡Y cómo!", exclamaba cuando la periodista afirmaba que el monarca, como cualquier otro ciudadano español, pagaría impuestos. "No me dirá que también usted intenta no pagar impuestos", le preguntaba la periodista, a la que el emérito respondía con una sonrisa: "No puedo decirlo, pero... probablemente".

Entonces, la periodista Selina Scott le preguntaba si consideraba importante que un rey pagara impuestos. "Creo que sí", respondía el monarca: "No por ser rey, sino por ser español".

Y ante la posibilidad de "librarse" por su condición, era tajante: "Después habría sufrido las consecuencias. La gente habría dicho '¿por qué tiene que recibir un tratamiento especial?' Ya recibo un tratamiento especial por ser rey".

Las investigaciones fiscales al rey Juan Carlos

Juan Carlos I ha regularizado su situación fiscal con Hacienda tras pagar 678.393,72€ por el uso de tarjetas 'Royal black'. A pesar de que el emérito lo hizo antes de que Hacienda iniciara una inspección, aún se debe investigar si tiene algún tipo de responsabilidad penal.

Además, el rey emérito tiene dos causas más abiertas en el Tribunal Supremo: la investigación sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por las obras del AVE a la Meca en 2014 (todavía inviolable) y la relativa a las sociedades en paraísos fiscales.