Ana Garrido: "Las amenazas a mi persona han cesado, pero ahora tocan mis puntos de apoyo"

AFIRMA ESTAR ARRUINADA POR ESTA HISTORIA

La funcionaria del ayuntamiento de Boadilla del Monte Ana Garrido afirma que no dudará en ir a declarar si el juez se lo pide, porque es algo que siempre ha hecho. Ana asegura que pese a no estar recibiendo amenazas actualmente, poco a poco van tocando sus puntos de apoyo, lo que supone su entorno. La funcionaria explica que está arruinada por esta historia y que en la corrupción "si hay un eslabón que no funciona, hay que destruirlo".