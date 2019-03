Amón: "Estar en un cuadro de depresión por un desengaño amoroso no te convierte en un kamikaze en potencia"

CREE QUE LO EXCEPCIONAL SE DISFRAZA DE NORMALIDAD

El accidente de avión Germanwings en los Alpes sigue generando información, principlamente relacionada con el copiloto que provocó el siniestro, Andreas Lubitz. Tras conocer que el joven alemán padecía trastornos depresivos, la mesa de 'ARV' centra su debate en la peligrosidad de una patología así en el pilotaje de una aeronave. La diputada de Compromís Monica Oltra pide no "estigmatizar" las enfermedades de este tipo y el periodista Rubén Amón abunda en este mensaje: "Desde la excepcionalidad queremos extender la normalidad, y me parece muy perverso. Hay muchas personas que se pueden sentir identificadas con una depresión con un desengaño amoroso, con una fascinación por su trabajo, y eso no le convierte en un kamikaze en potencia".