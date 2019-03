Alfonso Rojo: "No quiero que venga una demanda, pero si viene le daremos"

NO TIENE CONSTANCIA DE NINGUNA DEMANDA DE PODEMOS

El periodista Alfonso Rojo asegura que una demanda o una querella causa un enorme malestar, "se pierde tiempo y dinero en trámites". Insiste en que su honor no está en juego, sino el de Pablo Iglesias, y asegura que no tiene constancia de ninguna querella interpuesta por Podemos, a pesar de que haya anunciado en los medios de comunicación. "No quiero que venga una demanda, pero si viene le daremos".