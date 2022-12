Iñaki Urdangarin ha comunicado al Rey su decisión de aceptar la oferta del entrenador de balonmano Valero Rivera y trasladarse a Doha (Catar) para incorporarse al equipo técnico del todavía seleccionador español, si finalmente se hace cargo del equipo nacional catarí.

Según Paco Marhuenda, "hace muy bien porque aquí no tiene capacidad de tener trabajo en ningún sitio. Se ha convertido en un apestado". El periodista sostiene que al duque de Palma se le ha condenado socialmente. "Gran parte de los medios y la opinión pública ya lo han condenado". Marhuenda insiste en que "es una lástima que esta opción no hubiese llegado antes".

Nativel Preciado no duda de que el Rey le habrá dicho "vete cuanto más lejos mejor". "Es cierto que aún no ha sido juzgado, pero el Rey fue el primero que dijo que su conducta no era ejemplar. A mí me parece que cuantos más presuntos delincuentes se vayan de España mejor".