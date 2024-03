La periodista Nativel Preciados critica en Al Rojo Vivo el tono que han tenido tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de la oposición, Alberto Nuñez Feijóo en la sesión de control del Congreso de los Diputados.

"Yo creo que se han metido en una carrera sin frenos que les perjudica a ellos y a todos nosotros", sostiene Preciados; en una carrera que "les lleva a un disparadero que no se dónde va a acabar pero no va a acabar nada bien. Me da la impresión de que son tiros de salva".

"Es decir, no se va a poder con Isabel Díaz Ayuso a través de su pareja, ni con Pedro Sánchez a través del caso Koldo, por más que traten de cercarlo, la cosa está muy lejos de dar en la diana", asegura la periodista.