Alberto Núñez Feijóo ha cambiado de postura en materia migratoria, endureciendo su discurso. Pablo Montesinos ha analizado las últimas declaraciones que ha realizado el líder del PP, en las que asume uno de los bulos de la ultraderecha al acusar al Gobierno de "meter" a menores migrantes no acompañados en aviones y dejarlos en "determinados barrios".

El periodista ha confesado que él no cree que este endurecimiento en su discurso se deba a un temor de que Vox rompa los gobiernos autonómicos. "Los barones territoriales me dicen que ese temor no es real", ha asegurado.

Por tanto, ha señalado que él cree que este cambio se debe a que Feijóo ha escuchado a algunos barones del partido decir que "están al límite de su capacidad".

Montesinos ha explicado que dentro del PP existe una división interna sobre este asunto. Por un lado, están los que dicen que "no pueden coger a más migrantes"; y por otro los que dicen que es cierto que "hay problema" pero que "hay que hablar con el Gobierno".

Sin embargo, pese a esta división, el periodista ha asegurado que no hay ningún barón territorial que no quiera hablar con el Gobierno. "Algunos líderes dicen que el acuerdo es difícil y otros que van a consensuarlo", ha explicado.