La líder de Más Madrid y jefa de la oposición en la comunidad, Mónica García, se ha disculpado en una entrevista en Al Rojo Vivo por el "error" de cobrar un bono social térmico cuando no lo necesita por criterios de renta.

"Obviamente, no lo sabía. He pedido perdón. Cometí un error al no saber que había percibido esta suma de 195 euros e insisto, creo que yo no la debo percibir y que las familias que tenemos determinadas rentas no debemos percibirlas", ha asegurado.

La política ha destacado que asume el error y que le parece adecuado que esto sirva para "abrir una reflexión" sobre si determinadas ayudas sociales están llegando a las familias que más lo necesitan.

García ha querido diferenciarse del caso del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que ayer reconoció recibir esa ayuda en virtud de su condición de familia numerosa: "Él es el parlamentario con más patrimonio y ha insultado a los humildes", ha subrayado.