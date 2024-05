El periodista de El País, Carlos E. Cué señala una de las cosas más importantes si no la más importante que dejaron los resultados de las elecciones en Cataluña: el independentismo por primera vez, desde 1980 no suma en Cataluña para poder formar gobierno y "obviamente el PP trata de hacer como si esto no existiera", asegura el periodista.

Y este resultado, añade el periodista, para las elecciones europeas que se celebran en España este próximo 11 de junio, "es fundamental lo que ha pasado porque por mucho que el PP trate de decir que el resultado es 'porque los catalanes se han hartado'", sostiene Cué.

Porque, asegura que "es evidente que las decisiones de Pedro Sánchez de insultos, de acercamiento y amnistía ha tenido una influencia directa. Y además, le han quitado al independentismo uno de los mayores argumentos que ha tenido el independentismo en la historia que es el de la opresión, la judicialización...". En el vídeo podemos escuchar su argumento completo.