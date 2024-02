Agricultores y ganaderos han vuelto a salir a la calle, provocando el corte de algunas carreteras. Centenares de tractores han llegado a Madrid en un acto de protesta que se suma a la ola de movilizaciones que desde hace más de dos semanas impulsan diferentes organizaciones y plataformas del campo.

Angélica Rubio ha reconocido que la situación del campo es muy complicada porque tienen que "afrontar demasiados retos a la vez". La periodista ha recordado que tienen que hacer frente a una reconversión interna, al cambio climático y a los problemas de globalización, entre otros factores.

Además, ha destacado que cree que están pidiendo "cosas contradictorias". "No se puede pedir proteccionismo a la carta", ha señalado Angélica Rubio, indicando que no se puede pedir que no se vendan tomates de Marruecos a la vez que piden que "entre todo el grano posible para que el alimento del ganado sea barato".

La periodista ha reflexionado sobre toda esta situación, confesando que cree que "no existen soluciones fáciles para problemas complejos".