Marta García Aller, tras las declaraciones de Lobato: "Está combatiendo a Pedro Sánchez con su manual"

La periodista ha confesado que lo que le parece más preocupante es que, cuando un dirigente tiene indicios de que se está cometiendo una ilegalidad por parte de un superior, "no haya mecanismos que protejan a esa persona".

Marta García Aller ha reaccionado a la crisis interna que viven los socialistas tras las declaraciones de Juan Lobato. La periodista ha señalado que se está produciendo un "incendio" en el PSOE madrileño en el que parece que lo que más ha indignado "no es que haya podido cometerse un delito que implica directamente al Gobierno, sino que haya un dirigente que, ante tal sospecha, no haya tenido otro recurso interno que ir al notario para curarse en salud judicial, que no política".

La periodista ha indicado que el líder del PSOE madrileño está "jugando a un doble juego" en el que parece que "se ha leído el manual de Pedro Sánchez". "Está combatiendo al presidente del Gobierno con su manual", ha destacado.

Sin embargo, García Aller ha confesado que cree que, aunque está revelándose internamente, "no está siendo claro". De esta forma, ha recalcado que cree que "le falta valentía" para reconocer directamente que sospecha del origen ilícito de la información.

Un momento que ha aprovechado para señalar que lo que le parece preocupante de este asunto es que, cuando un dirigente tiene indicios de que se está cometiendo una ilegalidad por parte de un superior, "no haya mecanismos que protejan a esa persona" y tenga que ir "por lo bajini" para dejar constancia ante el notario "por si acaso".