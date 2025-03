Marlaska reaparece y desvela la causa de su ausencia: "Un bicho que me picó en Doñana"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reapareció este jueves en el concierto anual en homenaje a las vísperas del terrorismo tras suspender temporalmente su agenda por una infección bacteriana que, según indicó Moncloa hace unos días, no revestía gravedad, pero le obligaba a suspender su actividad pública.

A preguntas de la prensa, el ministro dijo encontrarse "mejor, todavía con restos" de un problema de salud que contrajo en Doñana. "Un bicho que me picó, esa ha sido la causa", explicaba ante la prensa, aunque no quiso pronunciarse sobre la cesión de competencias en materia migratoria a Cataluña: "Hoy estamos con el día de las víctimas", afirmaba al ser preguntado por este asunto.

Una delegación de competencias que él mismo descartaba hace tan solo unos meses, cuando afirmó que "todo lo que es control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado" y que "no puede haber ningún traslado de competencias". "Son una competencia exclusiva del Estado y del Gobierno, con lo cual no son susceptibles de ser transferidas", insistió también en su momento.