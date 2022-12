El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, decidió el pasado viernes paralizar definitivamente las obras de Gamonal con el fin de restablecer la "paz social". Unas horas antes, Lacalle había manifestado en 'Al Rojo Vivo' su intención de seguir adelante con el proyecto del bulevar.

Francisco Marhuenda insiste en que Javier Lacalle es un alcalde que le desconcierta. "No es una persona cualificada para ser alcalde. Entiendo que se puede rectificar, pero no en una obra de esas características. Si tomas una decisión porque crees que es buena, ese cambio brusco de opinión hace que se pierda la confianza en tí". Marhuenda cree que Lacalle debería dedicarse a otra cosa, "ya que no tiene la altura política que necesita un alcalde".

Fernando González Urbaneja cree que el alcalde de Burgos ha demostrado una carencia total de criterio. "El alcade está desautorizado, y con él todo el Ayuntamiento. La oposición tampoco ha demostrado ir bien, más bien parece haberse quedado fuera de juego".

Por su parte, Tania Sánchez, diputada de IU, celebra el éxito de los vecinos y cree que los ciudadanos han aprendido que organizarse y movilizarse es prioritario. "El mayor error del alcalde ha sido su cambio de opinión en horas. No obstante, lo lógico es que el alcalde rectifique ante una petición popular".