Jordi Évole habló con Joan Rosell, presidente de los empresarios, sobre los 'Emperdedores' en lo último de 'Salvados'. Rosell defendió que la reforma laboral había modernizado la "difícil" legislación laboral española. "Los resultados no son de un día para otro", explicaba Rosell, quien sostenía que "para el empresario cada despido es un fracaso".

Según Paco Marhuenda, "todos los expertos coinciden en que el mercado laboral en España es muy rígido". Marhuenda sostiene que el problema de Europa es que no es competitiva. "La gente no entiende que tiene derechos y deberes. Europa se está convirtiendo en el gran parque cultural del mundo y eso no es competitivo". Inda coincide con Rosell en que "esto no se arregla de la noche a la mañana".

Rosell reconocía que con la crisis "los de abajo y los de muy abajo han perdido muchísimo". Ekaizer apunta que la recuperación va a ser lenta debido al endeudamiento.