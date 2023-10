El diputado del PP, Manuel Cobo comenta en Al Rojo Vivo las discrepancias que hay en su partido, a raíz de las declaraciones de Isabel Diaz Ayuso sobre la relación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y Junts, el partido liderado de Carles Puigdemont.

"Buscar discrepancias en el PP, se pueden buscar porque no somos un club en el que nadie pueda discrepar está bien, pero en el PSOE no es que haya discrepancias, es que hay abismos", critica Cobo. A lo que el periodista Juanma Romero le rebatía: "Si me comparas con la viaje guardia sí, pero si me comparas con el poder orgánico actual del PSOE, no las hay".

Pero el diputado del PP seguía criticando al PSOE: "No sólo aquellos que han sido historia del partido sino que algunos en público y mucho más en privado dicen cosas muy gordas sobre lo que está haciendo Sánchez".