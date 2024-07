El periodista Antonio Maestre asegura que al Partido Popular realmente no le preocupa la politización del Tribunal Constitucional, como ha recalcado durante los últimos días su presidente, Alberto Núñez Feijóo, sino que se niega a aceptar que los magistrados conservadores están en minoría.

"Alberto Núñez Feijóo tiene razón en que el Tribunal Constitucional está politizado y no es imparcial, es una evidencia que dependiendo de quién nombre los magistrados van a decidir en una línea o en otra", ha dicho Maestre.

Sin embargo, no cree que eso sea un problema para los populares: "Lo que pasa es que a Feijóo no le molesta que esté politizado, lo que le molesta es que los miembros conservadores que él ha elegido no tienen mayoría".

"Cuando la mayoría era conservadora pasaba lo mismo pero al revés. Esto lleva siendo así desde que en la Constitución se eligió así. ¿A estas alturas va a rasgarse las vestiduras?", ha concluido Antonio Maestre.