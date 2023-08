Este viernes tiene lugar una a Asamblea General Extraordinaria de la RFEF a raíz del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la entrega de medallas tras la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial femenino de 2023. Aún quedan muchas incógnitas por resolver sobre las decisiones que se puedan tomar después de las numerosas peticiones de su dimisión por el mundo deportivo y político.

En este sentido Maestre valora que "Luis rubiales no sabe todavía qué es lo que ha hecho, no sabe por qué tiene que dimitir porque no cree que haya hecho nada mal". Además, expresa que sin la "sanción solida y evidente que está impulsando el país" la dimisión de Rubiales no se habría producido por su criterio propio "porque él está completamente enrocado y si él quiere va a continuar al frente de la RFEF".

Antonio Maestre ha subrayado que "todos aquellos que mañana en la asamblea salgan al lado de él van a quedar directamente vinculados a Luis rubiales, con lo que eso supone también para su futuro". "Es importante dejar solo a Luis Rubiales" aseguró Maestre.

En referencia al comunicado falso y las presiones que se realizaron desde la federación y concretamente Rubiales y Jorge Vilda, Maestre a recalcado "solo eso sería motivo más que suficiente para que todo aquel que ha participado en eso dimitiera". Además, ha recalcado que después de la dimisión de Luis Rubiales "se tiene que ir el entrenador de la selección española de fútbol femenino". "El Señor Vilda tiene que acompañar a Luis rubiales en su dimisión y todo aquel equipo que participo en las coacciones a una trabajadora" concluye el periodista.