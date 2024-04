Tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no dimitir y mantenerse al frente del Ejecutivo, Lluis Orriols ha comentado en Al Rojo Vivo que "ante el vértigo de la dimisión que podríamos haber tenido, el PSOE debería buscar una operación de construcción de liderazgos alternativos de Pedro Sánchez".

Una de las conclusiones que saca Orriols después de estos días es que "los políticos no dimiten, les hacen dimitir". "Aquí Pedro Sánchez no tenía un elemento objetivo estrictamente político que le hiciera dimitir. Era un corte personal que no era lo suficientemente importante como para hacerlo", ha comentado.

Además, ha añadido que la decisión de Sánchez ha "aumentado la polarización en el país. Pero, sin duda, es una oportunidad para reducirla".