El diputado de IU Gaspar Llamazares ha descartado que su partido vaya a unirse al pacto político de Rajoy y Rubalcaba sobre Europa. "No vamos a pactar en incienso. Lo que hay es un programa de reformas y un nuevo plan de ajuste de la UE, que incluye temas tan graves como una nueva reforma laboral, una contrarreforma de las pensiones o un incremento del IVA en nuestro país", ha explicado Llamazares.

El diputado de IU insiste en que "con ese programa o 'mandamientos' no vamos a ninguna parte". "Se nos propone un incienso que es ambiguo para unos y concreto para otros. Tengo la impresión de que PSOE y PP han entrado en una dinámica por la cual no pueden evitar el acuerdo, pero no tienen materia para el acuerdo". Llamazares sostiene que la política de austericidio continua, "y no parece que de cara al mes de junio vaya a producirse un cambio en esa política".