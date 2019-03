Repasamos los mejores 'golpes' del enfrentamiento entre Esperanza Aguirre y Ana Botella

DURANTE UN ACTO DEL PP EN MADRID RÍO

En el acto del PP en Madrid Río quedó demostrado que Esperanza Aguirre ya no se lleva bien ni con el PP de Rajoy ni con el PP de Aznar. No pudimos juntos a Cifuentes, Aguirre, Aznar y Botella hasta que no se subieron al escenario, e incluso en ese momento las imágenes eran bastante frías. Pero la máxima tensión llegó con los discursos. En el primer 'round', Aguirre y Botella se enfrentaron por el tema de los impuestos. En el segundo, alcaldesa y candidata chocaron a cuenta de la libertad en Madrid. Llegados a este punto, tuvo que subir Aznar a la tribuna para reivindicar la labor de Ana Botella, a la que el PP se ha quitado de encima sin contemplaciones.