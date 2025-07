Kayed Hammad, tras sufrir un infarto en Gaza: "Vi cómo le amputaban la pierna sin anestesia a un chico y le dije a mi hijo: ‘Llévame a morir a otro lugar'"

Bombardeos, hambre, la pérdida de un hijo y un infarto. Son solo algunas de las muchas cosas que Kayed Hamad ha logrado sobrevivir en Gaza.

Hoy, sentado en el plató de Al Rojo Vivo, este productor y traductor gazatí —que durante meses ha sido los ojos de laSexta en medio del conflicto— cuenta, ya a salvo con su familia, cómo es la vida allí. Una vida donde no hay comida, ni medicinas, ni tregua. "Comemos lo que se les daba a los burros: harina con arena", relata. "Las personas con diabetes no tienen medicamentos. No hay nada".

Habla también en primera persona, desde su cuerpo y su herida: "Sufrí un infarto. Me llevaron como pudieron por la calle. Me ofrecieron una silla de ruedas, luego un carro tirado por un burro… hasta que llegué al hospital. Y allí el médico me dijo: 'Lo siento, no tengo nada para darte. Ojalá tuviera un poco de morfina', porque estaba a punto de estallar".

Pero lo peor, asegura, no era el dolor físico, sino lo que ocurría a su alrededor: 2Médicos operando en el suelo, sin anestesia, con la luz de los móviles. Vi cómo le amputaban la pierna a un hombre por encima de la rodilla sin anestesia. Entonces miré a mi sobrino y a mi hijo, y les dije: 'Mejor llévenme a morir a otro sitio'".