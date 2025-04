Julia Otero analiza lo ocurrido con Marlaska y la compra de balas a Israel: "Se cometió un error y me parece muy bien que se haya subsanado"

Julia Otero, periodista y directora de 'Julia en la Onda' en Onda Cero, analiza con Antonio García Ferreras la convulsión del PSOE con Marlaska y de Sumar e IU con el ministro, tras la compra de 15 millones de balas a Israel, contrato que finalmente, ha sido rescindido. Pedro Sánchez mantiene, pese a todo, la confianza en el ministro del Interior tras la peor crisis que ha sacudido a la coalición de gobierno. En Moncloa reconocen que cometió un error, pero nadie habla de dimisiones.

"Creo que se ha cometido un error, el presidente del Gobierno no puede decir una cosa y hacer la contraria, y me parece muy bien que se haya subsanado (...) Porque no había otra solución que corregirlo", afirma Otero.

Por otro lado, Otero asegura que "Sánchez es muy consciente de que necesita el espacio a la izquierda del PSOE y debe mimarlo y dar, por tanto ese triunfo a Yolanda Díaz, que se lo ha apuntado con todas las medallas".

